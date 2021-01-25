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Dünya ABD'de ilk kez bir Müslüman kadın federal başsavcı oldu
Dünya

ABD'de ilk kez bir Müslüman kadın federal başsavcı oldu

ABD’de ilk defa göçmen kökenli Müslüman bir kadın olan Pakistan doğumlu Saime Mohsin, federal başsavcılık görevine vekaleten atandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 23:40:00 -
ABD'de ilk kez bir Müslüman kadın federal başsavcı oldu

Atamayı "büyük bir onur" olarak niteleyen Mohsin, "Yasaları sadakatle uygulama ve herkes için adalet arama temel misyonumuzu yerine getirmeye derinden bağlıyım." ifadesini kullandı.

Göreve 1 Şubat'ta vekaleten başlayacak olan 52 yaşındaki Mohsin’in, 2002’den bu yana New Jersey ve New York başsavcı yardımcılığı görevleri de dahil adalet sektöründe çalıştığı, Mart 2018'den bu yana da Michigan federal savcılığında baş yardımcı olarak görev yaptığı kaydedildi.

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