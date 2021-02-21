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Dünya ABD'de ilginç olay! İki kadının aşı olmak için yaptıkları pes dedirtti
Dünya

ABD'de ilginç olay! İki kadının aşı olmak için yaptıkları pes dedirtti

ABD’nin Florida eyaletindeki iki kadın, erken koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için hastaneye yaşlı kılığında girdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 12:19:00 -
ABD'de ilginç olay! İki kadının aşı olmak için yaptıkları pes dedirtti

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) şaşırtan bir olay yaşandı. Florida eyaletinde erken koronavirüs aşısı olmak isteyen Olga Monroy Ramirez ve Martha Monroy adlı iki kadın yaşlı kılığında hastaneye girdi. Ramirez ve Monroy bone, eldiven ve sahte gözlük takarak kendilerine yaşlı süsü verdiği ifade edildi. Hastane görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilen kadınların ikinci doz aşıyı yaptırmak için böyle bir girişimde bulunduğu açıklandı

Soruşturma başlatıldı

Orange County Şerif Ofisi, iki kadının erken aşı olmak için yaptığı girişime şaşırdıklarını ifade ederek, yaşlı kılığına giren Olga Monroy Ramirez ve Martha Monroy’nin gerçek yaşlarının 30 yaşlarında olduğunu açıkladı. Orange County Şerif Ofisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederken, Olga Monroy Ramirez ve Martha Monroy’ın ikinci aşıyı alıp almadıklarının araştırıldığını belirtti.

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