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Dünya ABD'de ikinci el konut satışları 13 yılın en düşüğünde
Dünya

ABD'de ikinci el konut satışları 13 yılın en düşüğünde

Yeniakit Publisher
2023-10-19 17:57:00 - 2023-10-19 18:04:34
ABD'de ikinci el konut satışları 13 yılın en düşüğünde

ABD'de ikinci el konut satışları, eylülde yüzde 2 azalarak Ekim 2010'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), eylül ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, eylülde mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 2 azalarak 3,96 milyona geriledi.

Art arda 4 aydır düşüş kaydeden ikinci el konut satışları, Ekim 2010'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Piyasa beklentileri, ikinci el konut satışlarının bu dönemde 3,89 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İkinci el konut satışları, ağustosta yüzde 0,7 azalışla 4,04 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 15,4 azaldı.
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ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları ise eylülde yıllık yüzde 2,8 artarak 394 bin 300 dolara yükseldi.

Sınırlı konut stoku ve düşük alım gücü konut satışlarını engellemeye devam ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, bu yıl boyunca olduğu gibi sınırlı konut stoku ve düşük alım gücünün konut satışlarını engellemeye devam ettiğini belirtti.

Yun, "ABD Merkez Bankası, sadece enflasyonun yumuşaması ve istihdam kazanımlarının zayıflaması ışığında faiz oranlarını artırmaya devam edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Konut fiyatlarının art arda üçüncü ayda yıllık bazda arttığına işaret eden Yun, bunun daha fazla konut arzına olan acil ihtiyacı gösterdiğini kaydetti.

 

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