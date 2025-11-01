ABD'de iki yolcu uçağı çarpıştı!

Cuma günü ABD'nin New York eyaletindeki LaGuardia Havalimanı'nda facia yaşandı. 2 tane United Airlines uçağı pistte çarpıştı.

Havayolu sözcüsü, Orlando'dan dönen bir United Airlines uçağının varış kapısına dönerken taksi yolunda başka bir United uçağının kuyruğuna çarptığını söyledi. Houston'a doğru yola çıkmak üzere taksi bekleyen uçak, o sırada hareketsizdi.

Çarpışmadan sonra The Post'a konuşan bir yolcu, "Pistte taksi yaparken hepimiz bir sarsıntı hissettik ancak kaptan bunun başka bir uçak olduğunu söyleyene kadar bunun başka bir uçak olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Toplam 328 yolcu ve 15 mürettebat taşıyan uçaklarda yaralanan olmadı. Bakım ekipleri, çarpışmanın ardından uçaklarda herhangi bir teknik arıza olup olmadığını tespit etmek için inceleme başlattı.

PERSONEL YETERSİZLİĞİ FACİA GETİRDİ

The Post, yaşanan felaketin gerekçesini, "hava koşulları ve hükümet kapanması sebebiyle yaşanan personel yetersizliği" olarak sundu.

Liman İdaresi, olayla ilgili tüm soruları United Airlines'a yönlendirdi. Havaalanı yönetimi yorum yapmazken, FAA da hükümetin kapanması nedeniyle cevap veremedi.

ULAŞTIRMA BAKANI UYARMIŞTI

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kapanmanın Kasım ayına ve tatil dönemine kadar uzaması halinde durumun "felakete" dönüşebileceğini belirtmişti.

Maaşları ödenmeyen hava trafik kontrolörlerinin ikinci bir iş bulmak zorunda kalabileceği, bunun da "hava sahasında ciddi güvenlik sorunlarına" yol açabileceği ifade edildi.

Memurların maaşlarının ödenmemesi ve personel yetersizliğinin, havalimanındaki kontrolleri aksattığı kaydedildi.