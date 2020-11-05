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Aktüel ABD'de ihaleye fesat karıştıran FETÖ okuluna 4,5 milyon dolar ceza
Aktüel

ABD'de ihaleye fesat karıştıran FETÖ okuluna 4,5 milyon dolar ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-05 23:43:44 -
ABD'de ihaleye fesat karıştıran FETÖ okuluna 4,5 milyon dolar ceza

NEW YORK (AA) - ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bağlı bir okulun, ihaleye fesat karıştırma suçundan 4,5 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği açıklandı.

ABD Adalet Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan yazılı açıklamada, ülkenin Illinois ve Ohio eyaletlerinde faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı Concept Schools yönetiminin, ihaleye fesat karışmaktan devlete 4,5 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ''Concept School yönetimi, Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen rekabet yasasını ihlal etmesi nedeniyle 4,5 milyon dolar ödemeyi kabul etmiştir.'' ifadesine yer verildi.

FETÖ bağlantılı okul yönetiminin, "teknolojik aletlerin ihalesi için adil ve açık bir teklif verme süreci yürütmediği" belirtildi.

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