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Dünya ABD'de hortum felaketinde can kaybı yaşandı!
Dünya

ABD'de hortum felaketinde can kaybı yaşandı!

Yeniakit Publisher
2024-04-28 22:50:00 -
ABD'de hortum felaketinde can kaybı yaşandı!

ABD'nin Oklahoma eyaletinde meydana gelen ve binlerce hanenin etkilendiği hortumda 2 kişi hayatını kaybetti.

Hughes County Acil Sağlık Hizmetlerinin açıklamasında, Oklahoma'daki yaklaşık 5 bin nüfuslu Holdenville kasabasında etkisini gösteren hortumların biri çocuk 2 kişinin ölümüne ve 4 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu belirtildi.

Eyaletin acil durum ekipleri şiddetli rüzgar, dolu ve sel nedeniyle ev ve iş yerlerinde hasarların meydana geldiğini kaydetti.

Oklahoma Acil Durum Yönetimi Bürosu, hortum nedeniyle bir hastanenin hasar gördüğünü ve şiddetli rüzgarların ardından araçların ve elektrik direklerinin devrilmesiyle bazı yolların trafiğe kapandığını bildirdi.

33 bin hane elektriksiz kaldı

Yetkililer, eyalet genelinde 33 bin hanenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eyalet genelindeki 12 bölgede "acil durum" ilan eden Vali Kevin Stitt, "Dualarım, Oklahoma'da meydana gelen hortumlar nedeniyle sevdiklerini kaybedenlerle birlikte." ifadesini kullandı.
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