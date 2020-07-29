ABD'de hangi eyaletler korona nedeniyle kırmızı bölge olarak ilan edildi?

Amerika Birleşik Devletleri'nde korona virüs salgını hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü tarafından hazırlanan rapora göre vaka sayılarında çok fazla artış olan 21 eyalet için kırmızı bölge ilan edildi.

Hangi eyaletler kırmız bölge ilan edildi?

Yayınlanan rapora göre ABD'de Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nevada, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah ve Wisconsin eyaletleri kırmız bölge olarak ilan edildi.

New York Valisi Andew Cuomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington dahil 5 eyaletten New York'u ziyaret edenlerin 14 gün karantinada kalması gerektiğini duyurdu.

Korona vakalarının istatistiklerini derleyen "worldometers" sitesine göre ABD'de 4,498,343 toplam vaka ve 152,320 ölüm rapor edilmiş. Yine aynı siteden alınan verilere göre dünya genelinde toplam vaka sayısı 16,893,532 olup toplam ölüm sayısı ise 663,476'dır. Korona virüs nedeniyle ABD'de ki ölüm oarnaları tüm dünyadaki ölüm oranlarının yaklaşık yüzde 22,95'ini oluşturmaktadır.