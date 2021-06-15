ABD'de göstericilerin üzerine araç sürüldü: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Minnesota eyaletinde, polis şiddetini protesto eden bir grubun üzerine araç sürülmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Minneapolis Polis Departmanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayın evvelsi gün gece saat 23.40 sularında meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, polis şiddetini barışçıl şekilde protesto eden 40-50 kişilik bir grubun üzerine araç sürüldüğü, olayda ağır yaralanan yetişkin bir kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda yaralanan diğer 3 göstericinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Saldırgan sürücünün, olaydan sonra göstericiler tarafından yakalanarak polise teslim edildiği, saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin ise soruşturulduğu ifade edildi.