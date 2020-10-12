  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de felaket! İki eyalete daha kötü haber
Dünya

ABD'de felaket! İki eyalete daha kötü haber

ABD'de Louisiana eyaleti ve çevresinde yüz binlerce ev ve iş yerini elektriksiz bırakan Delta Kasırgası'nın şimdi de Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini tehdit ettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 01:07:00 -
ABD'de felaket! İki eyalete daha kötü haber

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Louisiana eyaleti ve çevresinde dün 500 bin civarında ev ve iş yerinde elektrik kesintisine neden olan kasırganın bölgede etkisini azaltarak ülkenin güneydoğu eyaletlerini tehdit etmeye başladığı belirtildi.

"En az bir hafta zamana ihtiyaç var"

Ülkede elektrik kesintilerini takip eden "Poweroutage.us" sitesinde, Louisiana ile beraber kasırganın etkili olduğu Teksas ve Mississippi'ye yeniden elektrik sağlanması için en az bir hafta zamana ihtiyaç bulunduğu bildirildi.

Ulusal Hava Durumu Servisinden alınan bilgiye göre, Delta Kasırgası bugün 30-48 kilometre/saat hızla Louisiana'nın kuzeydoğusuna doğru ilerleyişini devam ettirdi.

Ani sel riskleri

Hava Durumu Servisi, Georgia, Virginia ve Carolina eyaletlerini etkisi altına alacak kasırga sebebi ile bölgenin 15 santimetreyi aşabilecek kadar yağış alabileceği ve ani sel riskleri ile karşılaşabileceği ikazını yaptı.

Yaralılar var

Cuma günü Louisiana eyaletinden karaya ulaşan kasırga henüz ölüme neden olmazken, orta derecede yaralanmalara sebebiyet verdi.

İlk olarak çarşamba günü Meksika'nın Yucatan bölgesini vuran ve sonrasında Louisiana eyaletini etkisi altına alan Delta Kasırgası, bu sene ABD'de karaya ulaşan 5'inci kasırga olma niteliğini taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak
Gündem

Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak

Stratejist Abdullah Çiftçi, Kırgızistan'dan sonraki hedefin Endonezya olduğunu açıkladı. Abdullah Çiftçi, 'Endonezya fena karışacak' dedi...
Sonuçlar belli oldu! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kaldı
Gündem

Sonuçlar belli oldu! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yüzde 55'e yakın katılım oldu. ..
Gelir gelmez yeri öptü!
Gündem

Gelir gelmez yeri öptü! "Cehennemden çıktık"

Libya'nın Sirte kentinde terörist Hafter güçleri tarafından alıkonulan iki Türk vatandaşı kurtarılarak Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havali..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay