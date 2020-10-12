ABD'de felaket! İki eyalete daha kötü haber

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Louisiana eyaleti ve çevresinde dün 500 bin civarında ev ve iş yerinde elektrik kesintisine neden olan kasırganın bölgede etkisini azaltarak ülkenin güneydoğu eyaletlerini tehdit etmeye başladığı belirtildi.

"En az bir hafta zamana ihtiyaç var"

Ülkede elektrik kesintilerini takip eden "Poweroutage.us" sitesinde, Louisiana ile beraber kasırganın etkili olduğu Teksas ve Mississippi'ye yeniden elektrik sağlanması için en az bir hafta zamana ihtiyaç bulunduğu bildirildi.

Ulusal Hava Durumu Servisinden alınan bilgiye göre, Delta Kasırgası bugün 30-48 kilometre/saat hızla Louisiana'nın kuzeydoğusuna doğru ilerleyişini devam ettirdi.

Ani sel riskleri

Hava Durumu Servisi, Georgia, Virginia ve Carolina eyaletlerini etkisi altına alacak kasırga sebebi ile bölgenin 15 santimetreyi aşabilecek kadar yağış alabileceği ve ani sel riskleri ile karşılaşabileceği ikazını yaptı.

Yaralılar var

Cuma günü Louisiana eyaletinden karaya ulaşan kasırga henüz ölüme neden olmazken, orta derecede yaralanmalara sebebiyet verdi.

İlk olarak çarşamba günü Meksika'nın Yucatan bölgesini vuran ve sonrasında Louisiana eyaletini etkisi altına alan Delta Kasırgası, bu sene ABD'de karaya ulaşan 5'inci kasırga olma niteliğini taşıyor.