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Ekonomi ABD'de faizler açıklandı! Dolar sert düştü
Ekonomi

ABD'de faizler açıklandı! Dolar sert düştü

ABD'de ADP özel sektör istihdam verileri beklentilerin altında gelmesinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puandan fazla arttı. Yaşanan gelişmelerin ardından ons altın ve gümüşte sert düşüş yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 17:29:00 -
ABD'de faizler açıklandı! Dolar sert düştü

ABD 10 yıllık tahvil faizi arttı ons altın yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Analistler, ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verilerinin 978 bin ile beklentileri oldukça aşmasının enflasyonist endişeleri beslediğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD'de yükselen enflasyona karşın para politikasında olası değişiklik için iş gücü piyasasındaki gelişmeleri de dikkate aldığını bildiren analistler, iş gücü piyasasının da düzelmeye başlamasının Fed'i beklenenden önce adım atmaya zorlayabileceğini aktardı.

Enflasyon beklentisi faizleri tetikledi

Veri sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puandan fazla artarak 1,61 seviyesine çıkarken, doların küresel para birimleri karşısında değer kazandığına dikkati çeken analistler, söz konusu durumun altın ve gümüşün ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Altının ons fiyatı ADP özel sektör verisinin açıklanmasının ardından yüzde 1,3 düşüşle 1.868 seviyesine gerilerken, gümüşün onsu yüzde 2,2 azalışla 27,2 dolara indi.

 

Öte yandan, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 385 bin ile Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 70,4'e çıkarak tarihi zirvesini yenilerken, bileşik PMI 68,7'ye yükseldi.

New York borsası, güne düşüşle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, 210 puan ve yüzde 0,61 azalışla 34.389 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,81 düşüşle 4.174 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 gerileyerek 13.607 puana indi.

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