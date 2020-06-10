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Dünya

ABD'de F-35 şoku! Özel komisyon kuruldu

Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir F-35A Lightning II tipi savaş uçağı inişi sırasında kaza geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:26:00 -
ABD'de F-35 şoku! Özel komisyon kuruldu

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-35A Lightning II tipi savaş uçağının Utah’daki Hill hava üssüne iniş sırasında iniş takımını kaybettiği bildirildi.

The Drive’ın aktardığına göre, Hill hava üssü temsilcileri, eğitim uçuşundan dönen F-35 savaş uçağının iniş sırasında iniş takımıyla ilgili sorun yaşadığını bildirdi. Pilotun hayatta olduğu ve doktorlar tarafından müşahede altına alındığı ifade edildi.

Hill hava üssünün iniş kalkış pisti kullanıma kapatılırken olayı soruşturmak için özel bir komisyonun kurulduğu aktarıldı.

Geçen mayıs ayında da bir F-35A Lightning II ve bir F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının düştüğü bildirilmişti.

ABD Hava Kuvvetleri'nin en pahalı uçaklarının aynı yıl içinde kısa bir süre aralıkla düşmesi dikkat çekti.

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