ABD’de ekonomi alarm veriyor! Hükümet krizi Fed’i köşeye sıkıştırdı

Kongre’deki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle 1 Ekim’den bu yana kapalı olan federal hükümet, ekonomiyle ilgili birçok resmi verinin yayımlanmasını durdurdu. Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarım dışı istihdam, işsizlik maaşı başvuruları ve üretici fiyat endeksi gibi göstergeleri açıklayamadı. Enflasyon verileri de gecikmeli olarak yayımlanırken, eylülde TÜFE yüzde 0,3 arttı, yıllık enflasyon yüzde 3’e geriledi.

FED “VERİ KARANLIĞINDA” POLİTİKA BELİRLİYOR

Ekonomistler, Fed’in önümüzdeki hafta yapılacak toplantısında, “veri eksikliğine rağmen” temkinli bir faiz indirimi kararı almasının beklendiğini belirtiyor. Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yaptığı açıklamada “bazı verilerin geciktiğini” kabul ederken, eyalet bazlı işsizlik verileri ve ADP’nin özel sektör istihdam raporlarını yakından izlediklerini söyledi.

Oxford Economics Başekonomisti Michael Pearce, enflasyonun beklentilerin altında kalmasının Fed için “yeşil ışık” anlamına geldiğini belirtti:

“Eylül verileri, Fed’e faiz indirimi için alan açtı. Ancak 2026 için öngörülen agresif indirim beklentileri gerçekçi değil.” American Enterprise Institute uzmanı Steven Kamin ise, iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dikkat çekerek,

“Enflasyon kontrolden çıkmış değil, riskler aşağı yönlü. Bu nedenle Fed’in temkinli bir adım atması bekleniyor.” dedi. Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola da, Fed’in odak noktasının enflasyondan ziyade zayıflayan iş gücü piyasasına kaydığına işaret etti:

Bu faiz indirimi, ekonomiyi desteklemek için bir ‘sigorta’ hamlesi olacak.

PİYASALAR 25 BAZ PUAN İNDİRİMİ FİYATLADI

Piyasalarda, Fed’in politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmesi bekleniyor. Ancak hükümetin kapanmasının aralık ayına kadar sürmesi halinde, veri akışındaki kesintiler Fed’in sonraki adımlarını da belirsiz hale getirebilir.