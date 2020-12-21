  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'de dev paket için anlaşma sağlandı
Ekonomi

ABD'de dev paket için anlaşma sağlandı

Amerika'da Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun zamandır süren müzakerelerin ardından koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketinde uzlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 04:24:00 -
ABD'de dev paket için anlaşma sağlandı

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısı üzerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Destek paketinin detaylarına ilişkin bilgi vermeyen McConnell, "Nihayet, ülkenin ihtiyaç duyduğu iki partili atılımı elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

McConnell, Kovid-19 salgının ekonomik etkilerine yönelik "daha fazla yardımın yolda" olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısının, ABD yerel saatiyle gece yarısından önce ABD Temsilciler Meclisi ile Senato'da oylanması öngörülüyor. Söz konusu paket ve bütçenin, Temsilciler Meclisi ile Senato'da onaylanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Ekonomik destek paketinde, ABD vatandaşlarına 600 dolarlık doğrudan ödeme, küçük işletmelere yönelik 300 milyar dolarlık kaynak, kira yardımı için 25 milyar dolarlık destek ve işsizlik yardımlarının 300 dolar artırılması gibi düzenlemelerin olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan ittifak yapacakları 5 partiyi açıkladı
Siyaset

Fatih Erbakan ittifak yapacakları 5 partiyi açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın ardından yeni ittifakın fitilini ateşledi...
Türkiye'den ABD'ye yaptırım cevabı! Tarih belli oldu
Teknoloji

Türkiye'den ABD'ye yaptırım cevabı! Tarih belli oldu

Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 70'lere yükselten Türkiye, ABD'nin yaptırım kararları sonrasında yerli ve milli hava savunma sistem..
Emniyet'ten Efendimiz'e (SAV) hakaret eden o alçakla ilgili açıklama
Gündem

Emniyet'ten Efendimiz'e (SAV) hakaret eden o alçakla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) ağza alınmayacak ifadelerle hakaret eden alçağa ilişkin bir açıklama y..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay