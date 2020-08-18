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ABD'de Demokrat Parti Kurultayı sanal ortamda başladı

Sanal ortamda gerçekleştirilen ilk parti kurultayı olması nedeniyle ABD'de bir ilk olma özelliği taşıyan kurultay, 4 gün sürecek - Perşembe günkü konuşmasıyla Joe Biden, Demokratların başkan adaylığını kabul edecek

Yeniakit Publisher
2020-08-18 02:15:37 -
ABD'de Demokrat Parti Kurultayı sanal ortamda başladı

WASHINGTON (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı sanal ortamda gerçekleştirilen ve Joe Biden'ın Demokratların başkan adayı olarak resmen ilan edileceği parti kurultayı başladı.

Demokratların daha önce Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yapmayı planladığı Demokrat Parti Kurultayı, sanal ortamda başladı.

Farklı temalarla çok sayıda ismin Biden'a destek konuşmaları yapacağı kurultay, 4 gün sürecek. Kurultay, Amerikan siyasi tarihinde online ortamda gerçekleştirilen ilk parti kurultayı olma özelliğini taşıyor.

Perşembe günü gerçekleştirilecek kapanış konuşmalarının ardından Biden, Demokrat Partinin başkan adaylığını memleketi Delaware eyaletindeki evinden kabul edecek.

Demokratların 4 günlük kurultaydaki ana teması mevcut Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ı mağlup etmek.

Kurultay boyunca eski başkanlar Barack Obama ile Bill Clinton, Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato'daki lideri Chuck Schumer ve Demokratların 2016'daki başkan adayı Hillary Clinton gibi isimler sanal ortamda konuşmalarını yapacak.

Cumhuriyetçi Partinin de yine Kovid-19 salgınından dolayı sanal ortamda gerçekleştireceği kurultay sonrasında Trump'ı başkan adayı olarak 27 Ağustos'ta resmen ilan etmesi bekleniyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.

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