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Ekonomi ABD'de dayanıklı mal siparişleri ağustosta beklentileri karşılayamadı
Ekonomi

ABD'de dayanıklı mal siparişleri ağustosta beklentileri karşılayamadı

Ülkede dayanıklı mal siparişleri, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 232,8 milyar dolara yükseldi - Piyasa beklentisinin altında sınırlı bir artış gösteren verinin, söz konusu dönemde yüzde 1,5 artması tahmin ediliyordu

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:18:27 -
ABD'de dayanıklı mal siparişleri ağustosta beklentileri karşılayamadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ağustosta bir önceki aya göre beklenenden az bir yükseliş göstererek yüzde 0,4 artışla 232,8 milyar dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 232,8 milyar dolara yükseldi.

Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayında yakaladığı toparlanma eğiliminde yavaşlama kaydeden ve piyasa beklentisinin altında kalan verinin, bu dönemde yüzde 1,5 artması öngörülüyordu.

Siparişlerin ağustos ayındaki yükselişinde, savunma dışı sermaye mallarındaki artış etkili oldu. Ağustosta savunma dışı sermaye mallarına yönelik siparişler aylık yüzde 7,8'lik artış gösterdi.

Temmuz ayına ait dayanıklı mal siparişlerindeki artış ise yüzde 11,7'ye, siparişlerin toplam tutarı da 231,8 milyar dolara revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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