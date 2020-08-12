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Dünya

ABD'de Connecticut'taki ön seçimleri Biden kazandı

ABD'de, Connecticut eyaletinde Demokratlar arasında yapılan ön seçimleri, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden önde tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 09:11:00 -
ABD'de Connecticut'taki ön seçimleri Biden kazandı

Ülkede 3 Kasım Başkanlık Seçimleri için Demokrat Parti'nin başkan adayının belirlenmesine yönelik yapılan ön seçimler, Connecticut'ta devam etti. 

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Connecticut'ta ipi Biden göğüsledi.

Rakiplerinin yarıştan çekilmesi ile Demokratların tek adayı olarak Biden, Connecticut'ta oyların yüzde 80'ini alırken, hali hazırda başkanlık yarışından çekilen Bernie Sanders da yüzde 15 civarında oy alarak Biden'ı izledi.

Partiler resmi başkan adaylarını ağustosta açıklayacak

Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyetçi Parti'nin, mevcut Başkan Donald Trump'ı aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta yapılacak.

Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

 

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