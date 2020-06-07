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Dünya

ABD’de cenaze törenine giden uçak düştü! Kazada bir aile yok oldu

ABD’de cenaze törenine giden 5 kişilik bir aileyi taşıyan küçük bir uçağın düşmesi sonucu meydana gelen kazada kurtulan olmadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 06:58:00 - 2020-06-07 07:01:37
ABD’de cenaze törenine giden uçak düştü! Kazada bir aile yok oldu

Amerika Birleşk Devletleri (ABD) Georgia eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu cenaze törenine giden aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

5 kişilik aile cenazeye gidiyordu

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Florida'dan India eyaletine gitmek üzere havalanan Piper 31T tipi çift motorlu küçük uçak, Georgia eyaletinde düştü.

Yetkililer, kazada uçağı kullanan Larry Pruitt, eşi ve üç çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Haberde, ailenin cenaze törenine gitmek için yola çıktığı belirtildi.

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