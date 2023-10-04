ABD’de bütçesizlik rezaleti ötelendi

ABD Senatosu, 2023 mali yılının bitimine saatler kala federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nin ardından Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu’nda da kabul edildi.

Senato’da yapılan oylamada, 9 vekil tasarının aleyhinde, 88 vekil ise lehinde oy kullandı. Federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden’ın imzasına sunuldu. Biden da hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına imza attı.

Bir saatten az zaman kalmıştı

Biden’ın 2023 mali yılının bitimine 1 saatten az kala federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak tasarıyı imzalamasıyla, hükümetin kapanmasının önüne geçildi.

Tasarı dün Cumhuriyetçilerin hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi’nde 91’e karşı 335 oyla kabul edilmiş, demokratların çoğunlukta olduğu Senato’dan da 9 “hayır” oyuna karşı 88 “evet” oyuyla geçti.

Söz konusu tasarı, 17 Kasım’a kadar federal kurumlara ödenek sağlarken, Kongre’de 2024 mali yılı bütçesi üzerinde anlaşmaya varılması için zaman tanıyacak.

BİDEN: bu duruma düşmemeliydik.

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Öte yandan Biden, tasarının Kongre’den geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, bugün Temsilciler Meclisi ve Senato’daki iki partili çoğunluğun “milyonlarca çalışkan Amerikalıya gereksiz acı verecek gereksiz bir krizin” önlenmesi için hükümetin açık tutulması yönünde oy kullandığına dikkati çekti.

Onaylanan tasarının muvazzaf askerlere ödeme yapılmaya devam edilmesini, yolcuların havaalanındaki gecikmelerden kurtulmasını, milyonlarca kadın ve çocuğun hayati önem taşıyan beslenme yardımına erişmeye devam etmesini ve çok daha fazlasını güvence altına aldığını vurgulayan Biden, bunun ABD’liler için iyi bir haber olduğunu belirtti.

Biden, en başından bu duruma düşülmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Sadece birkaç ay önce, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve ben, tam olarak bu türden üretilmiş krizlerden kaçınmak için bir bütçe anlaşmasına vardık. Haftalarca aşırı Cumhuriyetçiler, milyonlarca Amerikalı için yıkıcı olabilecek ciddi kesintiler talep ederek bu anlaşmadan çekilmeye çalıştı. Başarısız oldular” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da hükümetin “pervasız ve gereksiz” kapanmasını önlemek için harekete geçen Kongre’yi alkışladığını belirtirken, “Ekonomimiz son 2.5 yılda iyi ilerleme kaydetti. Bunu desteklemeliyiz” dedi.