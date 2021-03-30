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Dünya ABD'de bir ilk! Biden o görev için Müslüman bir aday gösterdi
Dünya

ABD'de bir ilk! Biden o görev için Müslüman bir aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, New Jersey'de Zahid Kureyşi'yi federal yargıç olarak aday gösterdi. Kureyşi senatonun onayını alırsa ABD tarihindeki ilk Müslüman federal yargıç olacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 18:44:00 -
ABD'de bir ilk! Biden o görev için Müslüman bir aday gösterdi

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, ilk 11 yargı adayını bugün açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, 3 siyahi kadını, 1 Asyalı kadını yargıç adayı gösterirken, ilk kez bir Müslümanı yargıç adayı olarak belirledi.

Pakistan kökenli Zahid Kureyşi, Biden tarafından New Jersey Bölge Mahkemesi federal yargıcı olarak aday gösterildi.

Kureyşi, Senatonun onayını alması durumunda ülke tarihindeki ilk Müslüman federal yargıç olacak.

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