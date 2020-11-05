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Aktüel ABD'de başkanlık seçiminde Müslüman seçmenlerin yüzde 69'u Biden'ı destekledi
Aktüel

ABD'de başkanlık seçiminde Müslüman seçmenlerin yüzde 69'u Biden'ı destekledi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 19:41:07 -
ABD'de başkanlık seçiminde Müslüman seçmenlerin yüzde 69'u Biden'ı destekledi

NEW YORK (AA) – ABD'de yaşayan Müslüman seçmenlerin yüzde 69'nun, 3 Kasım başkanlık seçiminde Demokrat başkan adayı Joe Biden'a destek verdiği açıklandı.

Sivil haklar konusunda faaliyet gösteren ülkenin en geniş Müslüman sivil toplum organizasyonlarından Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), “2020 Müslüman Seçmen Başkanlık Seçimi Çıkış Anketi” başlıklı bir çalışma yayımladı.

Buna göre, 59. başkanlık seçimlerinde bir milyondan fazla Müslüman seçmenin oy kullanırken, bu oyların yüzde 69’u Biden’a, yüzde 17’si de Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a gitti.

Çalışmada, 2016 seçimlerinde Müslüman seçmenlerden yüzde 13 oy alan Trump’ın bu seçimlerde oyunu yüzde 4 artırdığının altı çizildi.

CAIR Başkanı Nihad Awad, Müslüman toplumu içinde seçimlere katılımın bu yıl yüzde 84 oranında olduğunu dile getirerek, “Amerikan Müslüman toplumunun, ülkedeki yerel, eyalet ve ulusal seçimlerin sonuçlarını etkileme konusunda kayda değer bir yeri olduğu kabul edildi.” tespitini paylaştı.

ABD’de yaklaşık 3 milyon 450 bin Müslüman'ın yaşadığı, ülke nüfusuna oranla bu sayı yüzde 1,1 gibi küçük bir orana denk gelse bile çoğunun “salıncak eyalet” denilen bölgelerde yerleşik olması nedeniyle oylarının etkili olduğu belirtiliyor.

- Yahudi seçmenin yüzde 63'ü Biden’ı destekledi

Öte yandan, İsrail Demokrasi Enstitüsünce gerçekleştirilen ankette de ABD’deki diğer azınlık grubu Yahudi seçmenin sandıktaki tercihi soruldu.

Anket sonuçlarına göre, Yahudi seçmenin yüzde 63'ü Biden’a, yüzde 17 oranında da Trump’a oy verdi.

Ankete ilişkin bilgilendirmede, Amerikalı Yahudilerin yüzde 42’sinin, Biden’ın iktidara gelmesi durumunda ABD-İsrail ilişkilerinin zayıflayacağını düşündüğüne de işaret edildi.

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