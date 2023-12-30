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Gündem ABD'de başkan adayından skandal açıklama... "Gazzeliler başka ülkelere gitsin"
Gündem

ABD'de başkan adayından skandal açıklama... "Gazzeliler başka ülkelere gitsin"

Yeniakit Publisher
2023-12-30 08:27:00 -
ABD'de başkan adayından skandal açıklama... "Gazzeliler başka ülkelere gitsin"

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adaylarından Nikki Haley, Gazze'deki Filistinlilerin Hamas yanlısı olduğunu iddia ettiği ülkelere gitmesi gerektiğini öne sürdü.

Haley, ABC Televizyonuna verdiği mülakatta Filistinlilerin başka ülkelere gitmelerini savundu.

2024 Başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi aday adayı Haley, "Her zaman dediğim gibi, Gazze'deki Filistinliler Refah sınırı üzerinden Mısır'a geçmeli, buradan Hamas yanlısı Katar, İran ve Türkiye gibi ülkelere gitmeli." ifadesini kullandı.

Haley, sunucunun, "Çocuklarıyla birlikte can derdinde olan Gazzeliler Mısır'a bile geçemiyor, nasıl Katar'a gidecek?" şeklinde sorusuna da "Mısır onları niye almaz? Çünkü kimin terörist olup olmadığını bilmiyor." diye cevap verdi.

Arap ülkelerinin İran tehdidine karşı her zaman tedbir aldığını öne süren Haley, dünyanın Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail'i eleştirmek yerine, Filistinlilere yardım etmeleri için Türkiye, İran ve Katar'la konuşmaları gerektiğini iddia etti.

İsrailli yetkililer, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken bombardıman altındaki 2 milyondan fazla Filistinlinin güvenlik için Mısır'daki Sina Çölü'ne göç etmelerini dile getirmiş, ancak bu zorla göç önerisine başta BM ve ABD olmak üzere Arap ülkeleri ve uluslararası toplum tepki göstermişti.
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Haley, eski Başkan Donald Trump döneminde yaklaşık 2 yıl ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

 

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Yorumlar

Gazzedostu

Bire acemi başkan adayı oturduğun yerden ahkam kesmeye erken başlamışsın. Eğer gazzeliler ve hamas yiğitleri başka ülkelere gitsin derken ülkeleride söyleseydin. Türkiye deseydin katar deseydin dilinimi yuttun. Osmanlı imparatorluğu ve sscb nasıl yıkılırsa sizinde sonunu, yakındır. Eğer hamas,ı filistinden ayırırsanız 1 ken 1000, 100 ken 1000000 olacaklar ve yağmur gibi üzerinize yapacaklardır. O zaman ne diyeceksin çok merak ediyorum Sayın katil abd acemi başkan adayı.

Ferhat

Sen neden atalarının geldiği Avrupa'ya gitmiyorsun
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