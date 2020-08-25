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Ekonomi ABD'de bankacılık sektörünün karı ikinci çeyrekte yüzde 70 azaldı
Ekonomi

ABD'de bankacılık sektörünün karı ikinci çeyrekte yüzde 70 azaldı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 23:19:05 -
ABD'de bankacılık sektörünün karı ikinci çeyrekte yüzde 70 azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de bankacılık sektörünün karı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkileri nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 düştü.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumundan (FDIC) yapılan açıklamada, 5 bin 66 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının bu yılın ikinci çeyreğinde 18,8 milyar dolar olarak hesaplandığı kaydedildi.

Söz konusu karın geçen yılın aynı döneminde 62,5 milyar dolar olduğu anımsatılan açıklamada, banka karlarının bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 azaldığı aktarıldı.

Açıklamada, banka karlarındaki düşüşün belirsiz ekonomik koşullardan kaynaklandığına işaret edildi.

FDIC Başkanı Jelena McWilliams, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik baskının bankaların kazançlarını etkilemeye devam ettiğini ancak sektörün ekonomi için bir "güç kaynağı" olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Bankacılık sektörünün bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda güçlü sermaye ve likidite seviyelerini korumaya devam ettiğine dikkati çeken McWilliams, bunun gelecekteki olası kayıplara karşı koruma sağlayacağını ifade etti.


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