ABD'de Antifa tehdidi! Besledikleri teröristlerin dostları başlarına bela oldu

Ailesi 1978'de Vietnam'dan ABD'ye kaçan gazeteci Andy Ngo, ailesi gibi siyasi bir mülteci olarak ABD'yi terk etmek zorunda kaldı. Ngo'nun, Donald Trump'ın, 'terör örgütü ilan edelim' dediği Antifa'yla ilgili haberlerinden sonra, ölüm tehditleri aldığı bildirildi.

Portland'da yaşayan gazeteci, Cumartesi gecesi Sky News röportajında , "Birkaç aydır, Antifa aşırılık yanlılarının beni öldüreceğine dair tehditler artıyor. Ülkeye siyasi mülteci olarak gelen ailemi, evimi ve ülkemi terk etmek zorunda kalmak, beni çok üzüyor" dedi.

Polis bir şey yapmıyor

Ngo'nun iddiasına göre, yerel kolluk kuvvetleri, Ngo'yu tehdit eden şüphelilerin isimlerini almasına rağmen, hiçbir şey yapmadı. Ngo ayrıca, 2019'da Antifa üyeleri tarafından saldırıya uğradı. Ciddi şekilde yaralanmasına ve kamera görüntüleri olmasına rağmen, polis kimseyi gözaltına almadı.

Antifa'nın Ngo'ya yönelik nefreti, örgütün şiddet tarihini ve "demokrasiyi yok etmeye yönelik radikal planını" anlatan "Maskelenmemiş" kitabının yakın bir tarihte yayınlanmasıyla daha da arttı.

Dünyanın en büyük bağımsız kitapçısı olarak bilinen Portland kitapçısı Powell's City of Books, bu ayın başlarında Ngo'nun kitabını raflarında tutamayacağını, ancak online olarak satmaya devam edeceğini açıklayınca, Antifa tarafından hedef alındı.

Powell'ın Portland'daki merkez mağazasının dışındaki şiddet içerikli gösteriler, en az bir hafta sürdü. Bu da büyük kitapçının erken kapanmasına ve çalışanların genelde arka kapıdan tahliye edilmesine neden oldu.

Trump terör örgütü ilan etmek istedi Biden destekledi

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından başalayan barışçıl gösteriler, Antifa'nın katılımıyla ülkenin savaş alanına dönmesine neden oldu.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Antifan'ın 'terör örgütü' ilan edilmesini savunurken, Joe Biden'ın başkanlık kampanyası sırasında Antifa'yı "örgüt değil, fikir" olarak adlandırdı. Ancak yine de, Biden'ın başkanlık koltuğuna geçtiği gün, Antifa ile polis birbirine girdi. Antifa, 'Biden'ı değil intikam istiyoruz' yazılı, pankartlar taşıdı.

Ngo, kitabında yer verdiği bazı sızan belgelerde, Antifa'ya yeni üye alma, radikalleştirme ve inceleme süreçleri de dahil olmak üzere Antifa'nın örgütsel yapısını gösterdiğine gözler önüne serdiğini belirtiyor.

Antifa'nın, ABD tarafından desteklenen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile bağlantısı da biliniyor.

star.com.tr