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Gündem

ABD alarma geçti! 5 ayrı noktada bomba tehdidi

ABD'nin New York şehrinde, itfaiye ve acil tıbbi müdahale merkezlerine bomba tehdidinde bulunuldu. Yapılan incelemelerde bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.

2019-10-28 07:46:00 - 2019-10-28 07:57:27
ABD alarma geçti! 5 ayrı noktada bomba tehdidi

New York Polis Teşkilatı (NYPD) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Manhattan bölgesinde bulunan 5 ayrı itfaiye ve acil tıbbi müdahale merkezine bomba tehdidinde bulunulduğu bildirildi.

Pazar günü 15.30 sularında yapıldığı belirtilen tehditler üzerine polisin kısa süreliğine ilgili binaları boşalttığı kaydedildi.

Bomba ihbarı asılsız çıktı

İtfaiye Teşkilatı sözcüsü James Long, "İlgili merkezlere yapılan tehditler incelendi, bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı, olayda her hangi bir yaralanma yok." diye konuştu.

NYPD sözcülüğünden yapılan açıklamada da tehditlerle ilgili incelemelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

İnşaallah inşaallah ektiginizi biçin desdek oldugunuz başınızı yiyecek inşaallah belanızı bulacaksınız vanpirler.
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Mülayim

Yeni site formatı hayırlı uğurlu olsun. Süper olmuş. En güzel yanı videoların açılması. Önceden videolar açılmazdı. Kamu kurumunda. Süpersiniz.
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