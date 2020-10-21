ABD'de 12 üniversitenin, aldığı yabancı fonları "büyük ölçüde eksik bildirdiği" belirlendi

ANKARA (AA) - ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi tarafından hazırlanan bir raporda, ülkedeki en iyi üniversitelerin, Çin ve Rusya gibi ülkelerden kabul ettikleri fonları "büyük ölçüde eksik bildirdikleri" sonucuna varıldı.

ABD Eğitim Dairesinin raporu, aralarında Harvard, Yale, Stanford ve Georgetown'un da olduğu 12 üniversitenin, Rusya, Çin, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerden gelen hibe ve anlaşmalardan elde ettiği milyonlarca dolar konusunda yetkilileri eksik bilgilendirdiği şüphesiyle açılan soruşturmanın sonuçlarına dayandırıldı.

Raporda, federal incelemeye alındığından bu yana, söz konusu üniversitelerin, yabancı ülkelerden aktarılan daha önce rapor edilmemiş toplamda 6,5 milyar dolarlık dış kaynak açıkladığı bildirildi.

Eğitim Dairesi, incelemenin devam ettiğini ve hala üniversitelerden bilgi topladığını ifade etti.



Amerikan Üniversiteler Birliğinden yapılan açıklamada, rapor, "ciddi bir güvenlik değerlendirmesinden çok ABD'nin önde gelen araştırma üniversitelerine siyasi açıdan yanlı ve taraflı bir değerlendirme" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Eğitim Dairesi, tehditler konusunda endişeli olduğunu iddia etse de sürekli olarak açıklık, şeffaflık ve yönergeler için tekrarlanan taleplere yanıt vermekte başarısız olmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Amerikalı yetkililer, ABD üniversitelerine yabancılar tarafından yapılan harcamaları "kara delik" olarak nitelendiriyor ve paranın, belli koşullarla veriliyor olabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD yasaları çerçevesinde üniversiteler, yabancı kaynaklardan 250 bin doları geçen yardım ve sözleşmelerin tümünü yetkililere bildirmekle yükümlü.

