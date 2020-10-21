  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de 12 üniversitenin, aldığı yabancı fonları "büyük ölçüde eksik bildirdiği" belirlendi
Aktüel

ABD'de 12 üniversitenin, aldığı yabancı fonları "büyük ölçüde eksik bildirdiği" belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:53:37 -
ABD'de 12 üniversitenin, aldığı yabancı fonları "büyük ölçüde eksik bildirdiği" belirlendi

ANKARA (AA) - ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi tarafından hazırlanan bir raporda, ülkedeki en iyi üniversitelerin, Çin ve Rusya gibi ülkelerden kabul ettikleri fonları "büyük ölçüde eksik bildirdikleri" sonucuna varıldı.

ABD Eğitim Dairesinin raporu, aralarında Harvard, Yale, Stanford ve Georgetown'un da olduğu 12 üniversitenin, Rusya, Çin, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerden gelen hibe ve anlaşmalardan elde ettiği milyonlarca dolar konusunda yetkilileri eksik bilgilendirdiği şüphesiyle açılan soruşturmanın sonuçlarına dayandırıldı.

Raporda, federal incelemeye alındığından bu yana, söz konusu üniversitelerin, yabancı ülkelerden aktarılan daha önce rapor edilmemiş toplamda 6,5 milyar dolarlık dış kaynak açıkladığı bildirildi.

Eğitim Dairesi, incelemenin devam ettiğini ve hala üniversitelerden bilgi topladığını ifade etti.

Amerikan Üniversiteler Birliğinden yapılan açıklamada, rapor, "ciddi bir güvenlik değerlendirmesinden çok ABD'nin önde gelen araştırma üniversitelerine siyasi açıdan yanlı ve taraflı bir değerlendirme" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Eğitim Dairesi, tehditler konusunda endişeli olduğunu iddia etse de sürekli olarak açıklık, şeffaflık ve yönergeler için tekrarlanan taleplere yanıt vermekte başarısız olmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Amerikalı yetkililer, ABD üniversitelerine yabancılar tarafından yapılan harcamaları "kara delik" olarak nitelendiriyor ve paranın, belli koşullarla veriliyor olabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD yasaları çerçevesinde üniversiteler, yabancı kaynaklardan 250 bin doları geçen yardım ve sözleşmelerin tümünü yetkililere bildirmekle yükümlü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar Türk SİHA'larına karşı silah geliştirdi
Dünya

Ruslar Türk SİHA'larına karşı silah geliştirdi

Suriye ve Libya'da Türk SİHA'ları tarafından avlanan Rus hava savunma sistemlerinin son olarak Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan SİHA'..
İmamoğlu'nun oyununu açıkladı: 1.5 yıl...
Gündem

İmamoğlu'nun oyununu açıkladı: 1.5 yıl...

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘siyasi intihal..
Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat
Dünya

Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat

Azerbaycan, Gence ve Garanboy kentleri istikametinde seyreden ve keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını düşür..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay