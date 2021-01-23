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Dünya ABD-Yunanistan tatbikatı sona erdi
Dünya

ABD-Yunanistan tatbikatı sona erdi

Yunanistan ile ABD arasında karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması imzalanması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 18:14:00 -
ABD-Yunanistan tatbikatı sona erdi

11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında, Kılkış (Kilkis) Nea Santa ve çevresinde Yunanistan ve ABD silahlı kuvvetlerinin katılımıyla (TAMS) “PEGASUS 21” isimli ortak askeri eğitim tatbikatı düzenlendi.

Yunan tarafından tatbikata, Nea Santa’da (Volovot köyü) konuşlanan bordo berelilerin 71’inci Hava İndirme Tugayı ve UH-1H helikopterleri ve Kara Kuvvetlerinin Stefanovikio’da konuşlu 1. Havacılık Tugayı’na ait APACHE AH-64 taarruz helikopterleri katıldı. Amerikan kuvvetleri tarafından ise 101 Muharebe Havacılık Tugayı’nın (CAB) personeli ve UH-60 helikopterleri katıldı.

Karşılıklı savunma işbirliği anlaşması

ABD’nin son zamanda Yunanistan’da önemli yatırımlar yapmaya başladı. Bunun yanısıra aynı zamanda ABD tarafından talep edilecek yeni askeri üsler oluşturmak niyetiyle Yunanistan’ı geniş bir üs haline getirmek istiyor. Bu vesileyle de bazı kaynakların bildirdiğine göre, ABD ile Yunanistan arasında 2021 yılının ilk yarısında Yunanistan ile ABD arasında karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması imzalanması bekleniyor.

Kaynak: Birlik Gazetesi

 

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