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ABD, YPG’yi iknaya çalışıyor

Suriye’nin kuzeyinde “Barış koridoru” için Ankara ile mutabakata varan Amerika, maşası teröristlerle gelişmeleri paylaştı. Çekilme çalışmalarının başlaması gerektiğini aksi durumda Türkiye’yi durduramayacaklarını söyleyen ABD’liler, “Güvenli bölge oluştuğunda Türkiye size saldırmayacak” garantisi de verdi. Ancak YPG, çekilmeye sıcak bakmıyor.

11 Ağustos 2019 Pazar 10:04
ABD, YPG’yi iknaya çalışıyor

 Yakup Sarıçiçek  Suriye’de teröristlerle iş tutup kirli planlarını yürüten ve ülke petrolünü sömüren Amerika, maşası YPG/PKK’yı güvenli bölge konusunda bilgilendirip, iknaya çalışıyor...

Suriye’de 8 yıldır devam eden iç savaşta önce DEAŞ’ı işgal için “sebep” olarak kullanan ardından YPG’yi kirli planları için maşa olarak elinde tutan Amerika, yine ikiyüzlülük yapıyor. Türkiye ile yapılan görüşmelerde güvenli bölge için mutabakata varan ve güvenliği sağlama konusunda birlikte hareket etme sözü veren ABD, YPG’yi de bölgenin dışına çıkması konusunda iknaya çalışıyor. Anlaşmanın detayları hakkında YPG elebaşlarına bilgi veren Amerika, zamanı geldiğinde çekilme çalışmalarının başlaması gerektiğini aksi durumda Türkiye’yi durduramayacaklarını söyleyen ABD’liler, “Güvenli bölge oluştuğunda Türkiye size saldırmayacak” garantisi de verdi.

YPG: ABD bizim yanımızda 

ABD’li yetkililerle görüşmelerini, “ABD’li yetkililer bize bu bölgenin şiddetten ve çatışmadan arındırılması ve Türkiye’nin tehditlerini durdurmak için hevesli olduklarını söylediler” ifadeleriyle açıklayan YPG’li teröristler, Türkiye’ye karşı ABD’nin kendi yanında olduğunu savundu.

YPG’ye Türkiye adına garanti verme konusunda ikiyüzlülük yapan ABD’ye rağmen YPG’li teröristlerin işgal ettikleri bölgeleri bırakmak istemediği bildirildi.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:04
  1. Suriye
  2. YPG/PKK
  3. Amerika
  4. DEAŞ

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