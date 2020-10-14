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Aktüel ABD yönetiminden Suudi Arabistan'a silah satışına destek
Aktüel

ABD yönetiminden Suudi Arabistan'a silah satışına destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "ABD olarak, Suudi Arabistan'a kendi vatandaşlarını ve Amerikan iş gücünü korumak adına güçlü silah satışını destekliyoruz" - "Umuyoruz ki Suudi Arabistan da İsrail ile ilişkilerde normalleşmeyi değerlendirir. Kendilerine İbrahim Anlaşması'na verdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyoruz" - "Hangi sorunlar ortaya çıkarsa çıksın, iki millet olarak bunları samimiyet, ortaklık ve saygı ruhuyla ele alacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 19:20:18 -
ABD yönetiminden Suudi Arabistan'a silah satışına destek

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD olarak İran ile mücadele kapsamında Suudi Arabistan'a güçlü silah satışları yapmaya kararlı olduklarını söyledi.

Pompeo, ABD-Suudi (Arabistan) Stratejik Diyaloğu açılışı kapsamında Washington'da ağırladığı Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud ile ortak basın açıklaması yaptı.

Suudi mevkidaşı ile beraber "İran'ın bölgesel barış ve güvenliğin yanı sıra Amerikan halkına yönelik zararlı faaliyetleri" ile mücadele konusunda kararlılık mesajı veren Pompeo, "ABD olarak, Suudi Arabistan'a kendi vatandaşlarını ve Amerikan iş gücünü korumak adına güçlü silah satışını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pompeo, geçen yıl Eylül ayında Suudi petrol tesisi Aramco'ya yapılan saldırıları hatırlatarak, Yemenli Husilerin İran desteği ile benzer saldırılara devam ettiğini ve Riyad'a yönelik desteğin kritik olduğunu belirtti.

- İsrail ile normalleşme çağrısı

Diğer taraftan Suudi mevkidaşına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail ile Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına (İbrahim anlaşması) katılmaları çağrısında bulunduğunu kaydeden Pompeo, "Umuyoruz ki Suudi Arabistan da İsrail ile ilişkilerde normalleşmeyi değerlendirir. Kendilerine İbrahim Anlaşması'na verdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyoruz." dedi.

Pompeo, ayrıca Suudi Arabistan'ı bölgedeki "istikrar sağlayıcı bir güç" olarak tanımlayarak, Riyad yönetiminden Filistin'i İsrail ile müzakere masasına oturmaları için teşvik etmelerini istedi.

Bununla beraber Suudi mevkidaşı ile Suudi Arabistan'daki insan hakları reformu ve barışçıl protestolara izin verilmesi konusunu da ele aldıklarını belirten Pompeo, "Hangi sorunlar ortaya çıkarsa çıksın, iki millet olarak bunları samimiyet, ortaklık ve saygı ruhuyla ele alacağız." ifadelerini kullandı.

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