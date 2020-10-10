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Aktüel ABD yönetimi Sincar anlaşmasından memnun
Aktüel

ABD yönetimi Sincar anlaşmasından memnun

Yeniakit Publisher
2020-10-10 20:19:39 -
ABD yönetimi Sincar anlaşmasından memnun

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında varılan Sincar anlaşmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sincar anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortagus, açıklamasında, ABD'nin, Irak hükümeti ile IKBY'nin "Sincar'daki siyasi ve güvenlik sorunlarını çözmek amacıyla attığı adımlardan" memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Sözcü Ortagus, "Umuyoruz ki bugün açıklanan anlaşma, Sincar'ın yeniden canlanmasını hızlandıracak koşulların ve DEAŞ tarafından yerinden edilen kişilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde bölgeye dönüşlerinin önünü açacaktır." ifadesini kullandı.

Açıklamasında, katliama uğrayan Sincarlıların haklarının korunmasının önemini vurgulayan Ortagus, PKK ile ilgili herhangi bir ifadeye ise yer vermedi.

- Sincar anlaşması

Bağdat ve Erbil arasında statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak bilinen ve terör örgütü PKK'nın varlık gösterdiği Sincar'daki sorunların çözümüyle ilgili dün başkent Bağdat'ta yapılan toplantıda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin liderliğinde yapılan toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis, IKBY heyeti ve Ezidi toplumu temsilcileri katılmıştı.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Ahmed Molla Talal, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Başbakan Kazımi'nin himayesinde, Sincar'da hükümetin kontrolünü güçlendirmek ve dışarıdan gelen grupların (terör örgütü PKK) gücünü kırmak için idari ve güvenlik açısından tarihi bir anlaşma yapıldı." ifadelerini kullanmıştı.

AA muhabirinin ulaştığı anlaşma metnine göre, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığına son verilecek. Sincar'ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Bağdat ile IKBY arasında ortak komite kurulacak.

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