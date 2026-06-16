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#1
Foto - Müzikli tesislerde yeni dönem! Bundan sonra zorunlu olacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ"de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

#2
Foto - Müzikli tesislerde yeni dönem! Bundan sonra zorunlu olacak!

Düzenleme ile turizm tesislerinin genel alanlarında müzik kullanımı için lisans belgesi şartı getirildi. Tesisler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ilgili federasyonlardan müzik lisans belgesinin alındığını gösterir yazıyı, işletme belgesi başvurusuna ekleyecek.

#3
Foto - Müzikli tesislerde yeni dönem! Bundan sonra zorunlu olacak!

Yetkili federasyonlar ve belgenin alınmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenecek.

#4
Foto - Müzikli tesislerde yeni dönem! Bundan sonra zorunlu olacak!

İşletmelerin müzik lisans belgesini 31 Aralık 2026'ya kadar tamamlamaları gerekecek. Bu süre içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen tesisler hakkında mevzuat çerçevesinde işlem yapılacak.

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