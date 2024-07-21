ABD yine hepimizi "kafa"ya alıyor! Vay utanmazlar vay

Haşmet Babaoğlu, Sabah gazetesindeki köşe yazısında ABD'nin Gazze'deki çocuk kayıpları ve ölü sayısına dair açıklamalarını eleştirdi. Birleşmiş Milletler'in de benzer şekilde söylemlerde bulunduğunu ancak icraat yapmadığını belirten Babaoğlu, Gazze'deki durumun insanlık için leke olduğunu vurguladı. Babaoğlu, BM Kabine Şefi Rattray'ın "Taraflar davranışlarını acilen değiştirmeli" açıklamasını da eleştirerek, soykırımcıya söylenecek sözlerin taraflara değil, doğrudan yapılması gerektiğini ifade etti. Yazısında ABD ve BM'nin Gazze konusundaki tutumlarını dalga geçer gibi bulduğunu belirten Babaoğlu, şunları kaydetti:

"ABD yine hepimizi "kafa"ya alıyor...

"Gazze'deki çocuk kayıpları çok yüksek"miş...

"Ölü sayısı kabul edilemez"miş...

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Birleşmiş Milletler'in de farkı yok...

Toplanıp toplanıp bir şeyler söylüyorlar, icraat yok.

En son "Gazze'deki durum insanlık için leke" dediler.

İnsafsızlar, o hâlde bir son verin bu soykırıma...

Ama BM Kabine Şefi Rattray'ın bir cümlesi ilginç: "Taraflar davranışlarını acilen değiştirmeli!" Ne tarafı be!

Ne söyleyeceksen soykırımcıya söyle!

Dünyayla dalga mı geçiyorsunuz?"