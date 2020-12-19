ABD, Yemen'de yeni hükümetin kurulmasından memnun

İSTANBUL (AA) - ABD, Yemen'de yönetim ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı.

ABD'nin Yemen Büyükelçisi Christopher Henzel, elçiliğin Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'i "siyasi oluşumları temsil eden yeni ve kapsayıcı bir hükümet" kurduğu için kutladı.

Henzel, "Bu adım, tüm Yemenliler için ilerleme kaydedilmesi ve barışın sağlanması yönünde Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yemen Cumhurbaşkanlığının dün yayımladığı kararla, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve GGK ile mevcut hükümetin eşit sayıda bakanlığa sahip olduğu yeni hükümetin kurulduğu belirtilmişti.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin GGK ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde kurulduğu ifade edilmişti.



