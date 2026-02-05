ABD Yemen'de hava saldırısı düzenledi

ABD'nin Yemen'de El Kaide'yi hedef alan bir insansız hava aracı saldırısı düzenlediği bildirildi.

ABD'nin Yemen'de bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırıda Arap Yarımadası El Kaidesi'nin (AYEK) hedef alındığı ifade edildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre 3 Şubat Salı günü gerçekleştirilen saldırı, Marib kent merkezinin doğusunda yer alan Vadi Abide bölgesinde, Samde kasabasında düzenlendi.

Saldırı, yıl başından bu yana bölgede gerçekleştirilen üçüncü saldırı oldu.

Bölge kaynakları, saldırıda 4 AYEK mensubunun yaşamını yitirdiği belirtti. Bunlar arasında AYEK'in bir önceki lideri olan Halid Batarfi'nin oğlunun ve AYEK'in mevcut liderlerinden Mısırlı İbrahim el Benna'nın oğlunun da bulunduğu ifade edildi.

ABD'nin Yemen'de El Kaide'nin lider isimlerini uzun süredir hava saldırılarıyla hedef aldığı biliniyor.

Söz konusu saldırılarda grubun liderleri de dahil olmak üzere birçok üst düzey ismi yaşamını yitirmiş durumda.

Kaynak: Mepa News