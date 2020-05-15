“ABD yatırımlarımıza saldırıyor”

Münübe Yılmaz

Çinli yetkililer, ABD’nin koronavirüsü bahane ederek, İsrail’deki Çin yatırımlarına saldırdıklarını iddia etti. Çin’in koronavirüsü hakkında sahip olduğu bilgileri gizlemek ile suçlandığına dikkat çeken İsrail’deki Çin konsolosluğu, bugün yaptığı açıklamada yapılan suçlamaların asılsız ve komik olduğunu belirterek “İsrailli dostlarımız virüs ile başarılı bir şekilde mücadele ederken bir de politik bir virüs ile karşı karşıya kaldılar” ifadesinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun İsrail’i ziyaret ederek, şefafaflık ilkesinin ihlal edildiğini gerekçe göstererek İsrail Çin arasındaki ticari ilişkilerden duyduğu endişenin yersiz olduğunu ifade eden Çin konsolosluğu, virüs tüm dünyaya açık bir şekilde mücadele ettiklerini belirtti. Çinli yetkililer, “Virüsün ilk olarak rapor edildiği yer, ortaya çıktığı kaynak olmayabiliyor. Virüse sahip olan pek çok kişinin Çin ile sıfır temasının olduğunu görüyoruz” açıklamasında bulundu.