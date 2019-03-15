ABD Venezuela'dan siliniyor! Bayrak kaldırıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Caracas Büyükelçiliği'ndeki diplomatlarını ülkeden geri çekmesi üzerine binadaki bayrak kaldırıldı.15 Mart 2019 Cuma 17:14
ABD'nin, Caracas Büyükelçiliği'ndeki tüm diplomatlarını Venezuela'dan çağırmasının ardından dün binadaki bayrak kaldırıldı.
Washington ile Venezuela lideri Nicolas Maduro arasındaki gerginliğin ardından Venezüella'daki son diplomatlarda dün ülkeden ayrıldı.
ABD bayrağı kaldırıldı
Dün sabah saatlerinde Caracas Büyükelçiliği'nden ayrılan konvoy görüldü. Binadaki ABD bayrağı da kaldırıldı.
Venezuela ve ABD dışişleri bakanlıkları da diplomatların ayrıldığını doğruladı.
Washington, büyükelçilik çalışanlarının büyük bölümünü 24 Ocak'ta çağırmıştı.
YORUM YAZ