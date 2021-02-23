  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD ve Yunanistan'dan ortak tatbikat! 20 binden fazla asker Dedeağaç'a gelecek
Dünya

ABD ve Yunanistan'dan ortak tatbikat! 20 binden fazla asker Dedeağaç'a gelecek

Amerika Birleşik Devletleri, NATO çerçevesinde orta ve doğu Avrupa'da yapacağı tatbikat için Yunanistan'ın Dedeağaç limanına sevkiyatlara başladı. Helikopter ve zırhlı araçları taşıyan ABD ordusuna ait yük gemisinin çarşamba günü Dedeagaç'a varması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 18:48:00 - 2021-02-23 19:06:40
ABD ve Yunanistan'dan ortak tatbikat! 20 binden fazla asker Dedeağaç'a gelecek

ABD, NATO çerçevesinde orta ve doğu Avrupa'da yapacağı 'Defender Europe 21' tatbikatı için hazırlıklara başladı.

Tatbikatta yer alacak Amerikan güçlerinin ilk bölümü "Endurance" adlı yük gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek.

Gemide, zırhlı araçlar ve helikopterler yer alıyor.

Geminin çarşamba günü Dedeağaç'a ulaşması bekleniyor.

Limana toplamda, 145 helikopter, 1800'den fazla zırhlı araç ve 20 binden fazla askeri personel çıkarılacak.

Sevkiyat 7 ayrı seferde gerçekleşecek ve mayıs ayına kadar tamamlanacak.

"Orta ve doğu Avrupa'da Rus tehdidi" senaryolarına dayalı ve bazı NATO üye ülkelerinin de yer alacağı tatbikat, yaz ortalarında tamamlanacak.

Tatbikat; Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Almanya, Macaristan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya ve Slovenya'da gerçekleştirilecek.

Dikkat çeken detay ise Yunanistan'ın bu yıl ilk kez "Defender Europe" tatbikatına dahil edilmiş olması.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya ve İran çatıştı! Yaralı askerler var
Dünya

Rusya ve İran çatıştı! Yaralı askerler var

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Rusya ile İran güçleri arasında çatışma çıktı. Meydana gelen olayda yaralıların olduğu bildiriliyor...
PKK bu sefer bakın kimden yardım istemiş! Hem de SİHA'lar için...
Gündem

PKK bu sefer bakın kimden yardım istemiş! Hem de SİHA'lar için...

FETÖ'cü silah tüccarı YPG işbirliğini anlattı. Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü Gürbüz Sevilay, PKK'lılarla silah ticaretini ve iki terör örg..
Peygamber S.A.V’e hakaret eden bu kitap hâlâ nasıl satılıyor! Derhal toplatılsın
Gündem

Peygamber S.A.V’e hakaret eden bu kitap hâlâ nasıl satılıyor! Derhal toplatılsın

Zarife Sakarya isimli bir yazarın 2018’de yayımlanan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özet Kitabı” adlı üniversiteye hazırlık kitabında asılsız..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay