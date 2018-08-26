ABD ve Trump'la ilgili çarpıcı tespit: Yatırımcıların psikolojisini bozmaya çalışıyor

Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, "Amerika hem uluslararası piyasaların hem Türkiye'deki yerli ve yabancı yatırımcıların psikolojisini bozmaya çalışıyor." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çınar, Türkiye'nin ekonomik sistem ve işleyiş yönünden çok ciddi sorununun olmadığını, yatırımcıların, sanayicilerin ve ekonomi çevrelerinin beklentilerini her zaman için pozitif tutması gerektiğini söyledi.

"DERSİAD olarak biz her zaman milli bir tavır aldık. Dolayısıyla Türkiye son zamanlarda dünya siyasetindeki yükselişi ve yeniden tam bağımsızlık sürecinde emin adımlar atmasının neticesi olarak bir takım engellemelere maruz bırakılıyor. Bunu hepimiz görüyoruz." diyen Çınar şunları kaydetti.

"Gezi olaylarından başlayarak Türkiye'nin hızının kesilmesi yönündeki tüm hamleler başarısız oldu. 17-25 Aralık malum FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği yargı darbesi ve yine Amerika'nın kullanışlı piyonu FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi de İktidarın aldığı net tavır ve milletimizin dik duruşu ile savuşturuldu. Bu üç büyük darbe girişiminden sonra Türkiye'nin önünün kesilemeyeceğini anlayan Amerika ve dış güçler bu sefer de Türk ekonomisine saldırarak döviz kurunu suni bir şekilde yükselterek Türkiye'ye ekonomik baskı yapmak istediler. Tüm bu süreçleri birlikte değerlendirdiğimizde Amerika ve dış güçlerin oyunları ile karşı karşıya olduğumuzu daha net bir şekilde görüyoruz. Bizler birlik ve beraberliğimiz ile daha önce diğer oyunları nasıl bozduysak bu oyunu da aynı şekilde bozacağız. Milletimiz sağduyulu, milletimize güveniyoruz."

"DOLARIN ARTMASINI EKONOMİK VERİLERLE AÇIKLAMAK MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR"

Çınar, "Ekonomik dengelerimizde vahim bir tablomuz yok. Dolayısıyla doların suni artışı, ekonomik veriler ile açıklanamıyor. Bu, ekonomistlerin hemfikir olduğu bir nokta. Bir çok ekonomist Türkiye'nin ekonomik verilerinin sağlıklı olması yanında kurdaki artışın suni olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Amerika'nın açıkça Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaş başlattığının altını çizen Çınar, "Türkiye'nin finansal yapısı, ekonomik sistemi, sanayisi ve ihracatından gelen veriler bu denli bir artışı gerektirecek bir neticeyi göstermemektedir." dedi.

Amerika'nın hem uluslararası yatırımcıların hem de Türkiye'deki yerli ve yabancı yatırımcıların psikolojisini bozmaya çalıştığını belirten Çınar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi hep birlikte bu oyunu bozarak galip çıkacağız." diye konuştu.