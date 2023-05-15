ABD ve Rusya'dan Türkiye seçimleriyle ilgili açıklama: Hayal kırıklığı...

Voice of America’nın aktardığına göre, bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye’nin uzun süredir ABD’nin müttefiki olduğunu ve Washington’ın da seçimleri yakından takip ettiğini belirtti.

Sözcü, ABD’nin seçimlerde taraf tutmadığını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Bizim tek ilgimiz demokrasi süreci ki bu süreç özgür ve adil olmalı. Türk yetkililerin seçimi demokratik gelenekleri ve kanunları çerçevesinde ele alacaklarına güveniyoruz” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin demokratik kurumları olduğuna dikkati çekmiş ve ülkenin geleceğine Türk halkının karar vereceğini söylemişti.

"Hayal kırıklığına uğrattı"

Rusya, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden çıkacak her sonuca saygı göstereceklerini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’de gündeme gelen montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında Rusya’nın olduğu iddialarıyla ilgili, “Muhalefetin yaptığı yorumlar bizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi. Türkiye-Rusya ilişkilerinin son yıllarda büyük ilerleme kaydettiğini söyleyen Peskov, “Türk halkının seçimine tabii ki saygı duyacağız” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Türkçe ve Rusça olarak yayınladığı mesajda, Rusya’ya yönelik “Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hâlâ iş birlikten ve dostluktan yanayız” demişti.