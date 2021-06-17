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Dünya

ABD ve Rusya'dan ortak bildiri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Cenevre'deki görüşmesi sonrası yayınlanan ortak bildiride ABD ve Rusya, “Nükleer savaşın asla başlatılmaması gerektiği ilkesine bağlılığımızı teyit ediyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 10:09:00 -
ABD ve Rusya'dan ortak bildiri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı tarihi görüşmeni ardından taraflar ortal bildiri yayınladı. Beyaz Saray ve Kremlin Sarayı tarafından servis edilen bildiride, "Biz, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden olarak, şunları not ediyoruz. Rusya ve ABD, gerilim zamanlarında bile stratejik alanda öngörülebilirliğin sağlanması, silahlı çatışma ve nükleer savaş tehdidi ile ilgili risklerin azaltılması ile ilgili ortak hedeflerin uygulanmasında ilerleme sağlayabildiklerini ortaya koydu" denildi.

Nükleer savaşın başlatılmaması konusunda bağlılık teyit edildi

Tüm dünya olası ABD-Rusya nükleer savaşı konusunda tedirginlik yaşarken, yayınlanan bildiride bu savaşın kazananı olmayacağı vurgulanarak, "Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) bu yakınlarda uzatılması, nükleer silahların kontrolüne olan bağlılığımızın kanıtıdır. Bugün, nükleer savaşta kazanan olmayacağı ve böyle bir savaşın asla başlatılmaması gerektiği ilkesine bağlılığımızı teyit ediyoruz. Rusya ve ABD, bu amaçlara ulaşmak için en kısa zamanda stratejik istikrar konusunda kapsamlı ikili diyalog başlatacak, diyalog konuya odaklı ve enerjik olacak. Bu diyalog vasıtasıyla gelecekteki silah kontrolünün ve riskleri azaltma önlemlerinin temelini oluşturmayı amaçlıyoruz" denildi.

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