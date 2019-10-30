ABD ve Rusya anlaşamıyor: Esed rejimi petrol için terör örgütü PKK/YPG'yi vurdu

Esed rejimi, namlularını Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'li teröristlere çevirdi. Ülkenin en büyük petrol sahalarını terör örgütünden temizlemek isteyen rejim, Deyrezor’un batısında bulunan El Husseyinah Köyü çevresine bir harekât düzenledi. Burada yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi üzerine, Deyrezor’un kuzeydoğusundaki Koniko Gaz Sahası'nda konuşlu Uluslararası Koalisyon güçleri, PKK/YPG'nin yardımına koşarak rejim mevzilerini hedef aldı. Bölgede gerginliğin sürdüğü öğrenildi.

ABD: Petrol yatakları PKK/YPG'de kalacak

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, daha önce yaptığı açıklamada, petrol yataklarının gelirinin PKK/YPG'ye verileceğini söylemiş ve buna karşı her türlü girişime "ezici bir güç kullanarak" yanıt vereceklerini iddia etmişti. ABD Başkanı Donald Trump da petrol yataklarının kontrolünü sağlamak üzere bölgeye yeni sevkıyatlar yapılacağını bildirmiş ve önceki gece zırhlılardan oluşan 170 araçlık konvoy, Semelka Sınır Kapısı'ndan geçerek Deyrezor çevresine konuşlandırılmıştı.

Esed Deyrezor'da ısrarcı

Esed rejimi ise petrol ve gaz sahalarının hızla kendilerine teslim edilmesi konusunda ısrar ediyor. Irak sınırındaki bölgede 11 büyük petrol sahası bulunuyor. Bu sahalardan Suriye'deki toplam petrolün yaklaşık 3'te 1'i çıkarılıyor.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'yla birlikte Esed rejimine bir teslimiyet bildirimi yapan PKK/YPG'liler, bu kaynakların da terk edileceğini söylemiş fakat ABD işgalden vazgeçmeyi kabul etmemişti.