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ABD ve NATO'ya küstah çağrı: Türkiye'ye güvenmeyin

İsrail Güvenlik Kabinesi Üyesi ve Çevre Bakanı Zeev Elkin, ABD ve NATO'nun gelişmiş silahlara sahip olmaya başlayan Türkiye'ye güvenilmemesi gerektiği söyleyerek küstah bir çağrıda bulundu.

14 Haziran 2019 Cuma 19:37
ABD ve NATO'ya küstah çağrı: Türkiye'ye güvenmeyin

İsrail Güvenlik Kabinesi Üyesi ve Çevre Bakanı Elkin, 'ABD ve NATO, gelişmiş silahlara sahip olmaya çalışan Türkiye’ye gözleri kapalı bir şekilde güvenmemelidir.' dedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi Üyesi ve Çevre Bakanı Zeev Elkin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına işaret ederek, ABD ve NATO'ya, “gelişmiş silahlara sahip olmaya çalışan Türkiye'ye güvenmeme” çağrısında bulundu.

İsrailli Bakan Elkin, başkent Tel Aviv'deki programına katıldığı yerel bir radyo kanalında, ABD'nin, Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü'nde eğitim gören Türk F-35 pilotlarının uçuşlarını durdurma kararını desteklediğini açıkladı.

"Türkiye'ye güvenilmemelidir"

Elkin, Türkiye'nin gelişmiş silahlara sahip olmaya çalıştığına dikkati çekerek, “ABD ve NATO, gelişmiş silahlara sahip olmaya çalışan Türkiye'ye gözleri kapalı bir şekilde güvenmemelidir.” dedi.

Avrupa'ya yönelimin artık Türkiye'nin stratejik hedefi olmadığını ve hatta NATO üyeliğinin bile bir anlamının kalmadığını öne süren Elkin şunları söyledi:

“Türkiye'nin stratejik yönelimi artık Avrupa değil, NATO üyesi olmasına rağmen NATO üyeliği bile değil. Türkiye'nin stratejik yönelimi, bağımsız bir politikayla Müslüman bir ülke olarak İslam dünyasında yerini almaktır.”

Erdoğan: Biz bu işi bitirdik

ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü Komutanı Tuğgeneral Tod Canterbury'nin 11 Haziran'da, hava üssünde eğitim gören Türk F-35 pilotlarının uçuşlarını "güvenlik gerekçesiyle" durdurduğu bildirilmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da çarşamba günü partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısında, "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik." demişti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 19:37
  1. İsrail
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