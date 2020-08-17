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Dünya

ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu

İran’a uygulanan silah ambargosunun kalkması halinde Tahran'ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın alma ihtimaline karşı ABD ve İsrail'in İran’ın hava savunmasını ve hava kuvvetlerini etkisiz hale getirmeye yönelik ortak askeri tatbikat gerçekleştirebileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:08:00 -
ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu

İran'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik adımlar atılması İsrail ve ABD tarafından büyük tepkiyle karşılandı. İran'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma ihtimaline karşı harekete geçen ABD ve İsrail ortak askeri tatbikat için hazırlıklara başladı.

"Breaking Defense" adlı internet sitesinde yer alan haberde İran’a yönelik silah ambargosunun kalkması durumunda Tahran’ın Rusya'dan S-400 alabileceği ifade edildi.

ABD ve İsrail'in daha önce F-35 savaş uçaklarıyla İran’ın hava savunmasını ve hava kuvvetlerini etkisiz hale getirmeye yönelik ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiği hatırlatılan haberde, S-400 hava savunmasına karşı da bu taktiğe başvurulabileceği kaydedildi.

İran'ın 2019 yılında Moskova ile S-400 alımını görüşmeye çalıştığını ancak teklifinin reddedildiğini ifade eden "Breaking Defense", ancak İran’a uygulanan silah ambargosunun kalkma ihtimalinin giderek arttığına dikkat çekerek bununla birlikte Rusya ve İran’ın askeri alanındaki işbirliğinin de güçlenebileceğine işaret etti.

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