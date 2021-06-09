ABD ve İsrail pazarı Türkiye’nin elinde

Levent Sonat

Türkiye’nin savunma sanayindeki harikası ‘SİHA’lar dünyada konuşulmaya devam ediliyor. Suriye, Libya ve Karabağ’daki savaşlarda gösterdiği başarıyla uzun zamandır konuşuyan Bayraktar TB2 bu defa da Alman Die Welt gazetesi, tarafından manşete taşındı. “Katil Türk dronları ihracatta neden hit oldu?” başlıklı analiz haberde, Türkiye’nin batı pazarını uzun yıllar domine eden Amerika ve İsrail’in yerini aldığı ifade edildi.

Alman gazetesindeki analizde, “Askeri uzmanlar Türk dronlarından bahsederken, genellikle ‘oyun değiştirici’ terimini kullanıyorlar. Bununla, farklı boyutlardaki insansız uçan nesnelerin, savaş için oyunun önceki kurallarını değiştirdiğini anlatmaya çalışıyorlar” denildi. Suriye’de, Karabağ’da milyonlarca dolar değerindeki tanklar ve zırhlı araçlar savaş başlıklarıyla saldıran ucuz SİHA’lar tarafından havadan nakavt edildi. Böylece Katar, Azerbaycan ve Ukrayna’dan sonra NATO ülkesi Polonya da SİHA satın aldı.

Türkiye artık silah ihraç ediyor

Haberde, “ABD ve İsrail, uzun bir süre öldürücü insansız hava araçlarında batı pazarını domine etti. Ama bu durum, şimdi Türkiye’den çok daha ucuz bir alternatifle değişiyor” denildi.

Batı pazarındaki Türkiye etkinliğine örnek olarak da 24 adet Bayraktar TB2 satın alan Polonya verildi.

Ülke sınırları içinde İHA ve SİHA üretiminin, ithalata bağımlılığı azaltmak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın askeri stratejisinin bir parçası olduğunun altı çizilirken, “son birkaç yılda Türkiye’nin dışardan silah satın alma işi derinden değişti. Türkiye geçmişte satın aldığı silahları şimdi ihraç ediyor” diye ifade edildi.

