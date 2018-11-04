ABD ve İsrail bayraklarını yaktılar

Tahran halkı 4 Kasım küresel istikrarla milli mücadele günü yürüyüşleri sırasında Amerika ve korsan İsrail bayraklarını yaktılar.

Tahran halkı Amerika Başkanı Donald Trump’a ve zorbalıklarına yönelik kin ve nefretini göstermek için de ayrıca Trump’ın kuklalarını yaktılar.

Yürüyüş sırasında en çok kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail, kahrolsun İngiliz, kahrolsun istikbar sloganları yankılandı.