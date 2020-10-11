  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD ve İsrail arasında F-35 krizi! Böyle uyardılar
Dünya

ABD ve İsrail arasında F-35 krizi! Böyle uyardılar

Katar'ın F-35 savaş uçaklarını satın alma talebinin, ABD'nin Suudi Arabistan ve İsrail ile ilişkilerinde gerilime yol açacağı düşünülüyor. İsrail İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Katar'a F-35 uçaklarını satmasına karşı çıkılacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 14:44:00 -
ABD ve İsrail arasında F-35 krizi! Böyle uyardılar

Reuters haber ajansının, Katar'ın F-35 savaş uçaklarını satın almak için resmi talepte bulunduğu iddiasına yönelik, İsrail İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Katar'a F-35 uçaklarını satmasına karşı çıkılacağı duyuruldu.

BAE'ye F-35 satışı İsrail'i rahatsız etmişti

BAE ile normalleşme anlaşmasına varan İsrail'de, ABD'nin BAE'ye F-35 savaş uçağı satma önerisi endişeye yol açmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ile Başdanışmanı Jared Kushner, BAE'ye F-35 savaş uçaklarının satışına yeşil ışık yakan açıklamalar yapmış, İsrail ise söz konusu satış ihtimalinden rahatsız olduğunu ifade etmişti.

Netanyahu F-35'lerin satışına karşı çıkmıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Basın Ofisinden 18 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan (Netanyahu) başından beri İsrail ile barış anlaşması yapan Arap ülkeleri dahil Orta Doğu'daki tüm ülkelere F-35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşı çıkmıştır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

 

İsrail'in F-35 uçakları için herhangi bir anlaşma yapılmaması konusundaki ısrarının nedeninin Ortadoğu'daki askeri üstünlüğünü korumak olduğu belirtiliyor. İsrail, uzak mesafeden saldırı düzenleme yeteneklerine sahip olması ve düşük radar görünürlüğü sebebiyle "hayalet" olarak adlandırılan F-35 savaş uçağına sahip olan Orta Doğu'daki tek ülke.

"Hayalet" uçağın ilk kez Aralık 2016'da İsrail hava sahasına girmesiyle İsrail, ABD dışında F-35'e sahip ilk ülke oldu. İsrail, o tarihten bu yana ABD'li Lockheed Martin şirketi ile yapılan ortaklık anlaşması kapsamında sahip olacağı 50 uçaktan 27'sini teslim aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateşkese uymayan Ermenistan 3 şehre saldırdı! Rusya'dan skandal çağrı
Dünya

Ateşkese uymayan Ermenistan 3 şehre saldırdı! Rusya'dan skandal çağrı

Ateşkese rağmen, Ermenistan Azerbaycan'ın Gence, Berde ve Mingeçevir şehirlerinde sivilleri hedef aldı.
Türk çayını en çok Belçikalılar içti
Ekonomi

Türk çayını en çok Belçikalılar içti

Türkiye’den bu yılın 9 ayında Belçika başta olmak üzere 105 ülkeye 12 milyon 182 bin 162 dolarlık çay ihraç edildi.

İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: S-300'ler imha etti
Dünya

İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: S-300'ler imha etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'dan Azerbaycan'daki Mingeçevir kentini hedef alan bir Scud füzesinin fırlatıl..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay