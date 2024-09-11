ABD ve Güney Kıbrıs dibimizde savunma iş birliği anlaşması yaptı

ABD ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında daha önce imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının bir devamı olarak nitelendirilebilecek bir başka anlaşma imzalandı. Yakın zamanda imzalanan anlaşmayı güçlendirmek ve yol haritasını belirlemek için kayıt altına alınan protokol ABD ve Rum kesiminden yetkililer katıldı.

Rum kesiminin ev sahipliği yaptığı anlaşma Lefkoşa'daki Savunma Bakanlığı'nda imzalandı. İmza töreninde Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Vassilis Palmas ve ABD'nin Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander hazır bulundu.

"STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ"

Anlaşmayla ilgili konuşan Rum bakan, söz konusu anlaşmayla ikili ilişkilerin daha da gelişeceğini savunarak ABD ile Rum kesimi arasındaki stratejik ortaklığın hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu öne sürdü. Rum bakan sözlerine şöyle devam etti: "Uluslararası Askeri Eğitim ve Öğretim (IMET) programı ve Kıbrıslı askerlere ABD'de eğitim alma olanağı sağlanması, Tedarik ve Karşılıklı Hizmet Verme Anlaşması (ACSA) ve Güney Kıbrıs'ın New Jersey eyaleti ile Eyalet Ortaklığı Programı'na (SPP) dâhil edilmesi bunun kanıtıdır."

Programın Rum ordusuna teknik bilgi, bilimsel bilgi birikimi ve askeri konularda sürekli destek sağlayacağını belirten Vassilis Palmas, ABD'nin 2022'de kendilerine uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasının ve bu kararını 2023'te tekrar etmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti. Palmas, ayrıca yaşanan son gelişmelerin Güney Kıbrıs'ın bölgedeki rolünü ortaya koyduğunu söyledi.

"İLİŞKİMİZ GELİŞİYOR VE DERİNLEŞİYOR"

ABD'li Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ise yaptığı konuşmada bu anlaşmanın iki taraf arasında mihenk taşı olduğunu ifade ederek Rumların Avrupa ve Doğu Akdeniz'de ortakları olduğunu söyledi.

Rum kesiminin Kuzey Afrika ve Ortadoğu arasında bir geçiş yolu olduğunu aktaran Wallander sözlerine şu şöyle devam etti: "Güney Kıbrıs, 2006 yılında Lübnan'dan tahliye operasyonları sırasında güvenli liman sağlayarak ve geçen yıl Sudan ve İsrail'den gelen Amerikalıları kabul ederek bölgenin güvenliğine ve istikrarına olan bağlılığını kanıtlamıştır. Ayrıca, 10 milyon tondan fazla insani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlayan Güney Kıbrıs Deniz Koridoru'nun hayata geçirilmesindeki liderlik rolü oynamıştır. Tatbikatlardan tıbbi eğitime ve astsubay gelişimine kadar ilişkimiz derinleşiyor ve genişliyor."

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

Avrupa ve Doğu Akdeniz'in genel istikrarı ve güvenliği, ABD ve Güney Kıbrıs için hayati öneme sahiptir.

Yol haritamız, başlıca güvenlik endişelerini, kötü niyetli etkilerle mücadeleyi ve askeri kuvvetler arasında birlikte çalışabilirliği ele almak ve daha iyi anlamak için bir çerçeve oluşturmaktadır.

Nihayetinde, bu yol haritası kapsamındaki tüm çabalar, bölgedeki istikrar, güvenlik ve refahın teşvik edilmesine yöneliktir.

Güçlendirilmiş savunma iş birliği, her iki ülkenin de Doğu Akdeniz'de karşılıklı fayda sağlayan politika hedeflerini daha iyi desteklemek için hazırlıklı olmasına olanak tanıyan memnuniyet verici bir fırsat sunmaktadır.

ABD-RUM KESİMİ İLİŞKİLERİ

ABD, 2022'nin eylül ayında Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırmıştı. 1987'den beri uygulanan ambargonun kaldırılmasıyla iki taraf arasında askeri işbirliği anlaşması imzalanmıştı.