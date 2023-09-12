ABD ve Ermenistan'dan ortak tatbikat başladı! Çok net açıklaması: O tarihte sona erecek!

Ermenistan ile ABD’nin ortak düzenlediği askeri tatbikat, Ermenistan’ın eğitim merkezi üssünde başladı. Azerbaycan ile Ermenistan geriliminin tırmandığı döneme denk gelen tatbikat 9 gün sürecek. Rusya lideri Putin’in tepki gösterdiği tatbikatı Moskova yönetimi yakından takip edecek.

Ermenistan ile ABD’nin ortak düzenlediği "Eagle Partner 2023" askeri tatbikatı başladı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan yakınlarındaki "Zar" ve "Armavir" Eğitim Merkezi Üssü’nde başlayan tatbikata yaklaşık 85 ABD askeri, 175 Ermeni askeri katılıyor.

ABD'li Albay Martin O'donnell, 2 ülke askerlerinin barışı koruma operasyonları çerçevesinde taktiksel seviyede yeni ilişkiler kurarak birlikte çalışabilirliği artırmak için tatbikatların hayati bir fırsat olduğunu söyledi. Tatbikat 9 gün sürerek 20 Eylül'de sona erecek.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermeni güçlerini uluslararası barışı koruma misyonlarına katılmaya hazırlamak olduğunu duyurmuştu.

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Ermenistan'ın ABD ile ortak tatbikatları Rusya'nın tepkisini çekmiş, bu tatbikatı derinlemesine inceleyeceklerini ve durumu takip edeceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ermenistan'ın hangi hedefleri izlediğini anlamamız gerekiyor ve bunu diyalog içinde yapacağız. Moskova, Erivan'ın yakın ortağı olmuştur ve olmaya devam edecektir, sorunlar olabilir ama bunların diyalog çerçevesinde çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını büyük ölçüde kurtardığı Karabağ'da, Ermenistan kontrolündeki bölgede düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimine, Bakü tepki göstermişti. Bu nedenle bölgede askeri hareketlilik de artmıştı. Gerginliğin arttığı dönemde tatbikatın yapılması dikkatleri çekti.