ABD ve Çin arasında çip ihracatı sorunu: Yapay zeka çipine yönelik kuralları sıkılaştıracak! Harekete geçti
Çin'e gelişmiş yapay zeka çiplerinin satışına yönelik kuralları sıkılaştıracağını, yeni kurallar getirileceğini açıklayan Çin'de ABD Ticaret Bakanlığı duyurdu:
ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen yıl yapay zeka çip ihracatına yönelik kısıtlamalar sonrasında ortaya çıkan boşlukları kapatmaya yönelik yeni kurallar getirileceği bildirildi.
Daha önceki kısıtlamaların ABD'deki yapay zeka firmalarının tercih ettiği işlemci olan Nvidia H100'ün satışını yasakladığı hatırlatılan açıklamada, Çinli şirketlerin bunun yerine H800 veya A800 adı verilen, ABD kısıtlamalarından etkilenmeyen biraz yavaşlatılmış sürümü satın alabildiklerine işaret edildi.
Açıklamada yeni kuralların, çiplerin diğer sürümlerini de kısıtlayacağı aktarılırken Nvidia'nın dışında Intel, Advanced Micro Devices (AMD) gibi yarı iletken ticareti yapan şirketlerin Çin'e ihracatının da bundan etkileneceği vurgulandı.
Ayrıca, ABD kısıtlamalarına tabi olan yarı iletken üretim ekipmanlarının listesinin genişletilmesinin planlandığı kaydedildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, kısıtlamalarla Çin'in ekonomik büyümesine zarar vermeyi amaçlamadıklarına vurgu yaptı ve amacın Çin'in, özellikle askeri kullanımlarda, yapay zeka alanında atılımları tetikleyebilecek gelişmiş yarı iletkenlere erişimini engellemek olduğunu anlattı.
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Bu kapsamda, yapay zeka çiplerini Çin'e veya ambargo uygulanan diğer bölgelere ihraç etmek isteyen şirketlerin, ABD'ye bildirimde bulunması gerekecek.
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