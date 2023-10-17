  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kocaeli Üniversitesi'nin yerleşkesi başıboş köpek kaynıyor!

Ünlü banka müşterilerine altınla ilgili mesaj yolladı! Hemen bunu yapmalarını istedi

Beklenmedik gelişme! 500 yıllık tarihi Türk hamamı satışa çıkarıldı

Hayali şirketçi ile dindar düşmanı kavgaya tutuştu sonra barıştılar!

Ünlü otomotiv iflas etti! Artık o araçtan üretilmeyecek

Türkiye'den teröre balyoz! Bakan Yerlikaya rakamı duyurdu

Cihat Yaycı'dan İsrail-Filistin savaşı sürerken şok açıklama: Buradan Türk yetkilileri uyarıyorum

3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin öldürülmesinde flaş karar! Dedesi hem beraat etti hem...

Türkiye'de sayılı kişi yapıyor, verimi dünyayı şok ediyor! 400 metrekarede başlayıp 2 ton ürün aldılar! Şimdi çuvalla para kazanıyorlar

ABD'liler Van Gölü'nün altında bakın ne arıyor! 5 ton dinamitle geldiler, duyan dehşete düşecek
Dünya ABD ve Çin arasında çip ihracatı sorunu: Yapay zeka çipine yönelik kuralları sıkılaştıracak! Harekete geçti
Dünya

ABD ve Çin arasında çip ihracatı sorunu: Yapay zeka çipine yönelik kuralları sıkılaştıracak! Harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-10-17 19:18:00 - 2023-10-17 19:19:48
ABD ve Çin arasında çip ihracatı sorunu: Yapay zeka çipine yönelik kuralları sıkılaştıracak! Harekete geçti

Çin'e gelişmiş yapay zeka çiplerinin satışına yönelik kuralları sıkılaştıracağını, yeni kurallar getirileceğini açıklayan Çin'de ABD Ticaret Bakanlığı duyurdu:

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen yıl yapay zeka çip ihracatına yönelik kısıtlamalar sonrasında ortaya çıkan boşlukları kapatmaya yönelik yeni kurallar getirileceği bildirildi.

Daha önceki kısıtlamaların ABD'deki yapay zeka firmalarının tercih ettiği işlemci olan Nvidia H100'ün satışını yasakladığı hatırlatılan açıklamada, Çinli şirketlerin bunun yerine H800 veya A800 adı verilen, ABD kısıtlamalarından etkilenmeyen biraz yavaşlatılmış sürümü satın alabildiklerine işaret edildi.

Açıklamada yeni kuralların, çiplerin diğer sürümlerini de kısıtlayacağı aktarılırken Nvidia'nın dışında Intel, Advanced Micro Devices (AMD) gibi yarı iletken ticareti yapan şirketlerin Çin'e ihracatının da bundan etkileneceği vurgulandı.

Ayrıca, ABD kısıtlamalarına tabi olan yarı iletken üretim ekipmanlarının listesinin genişletilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, kısıtlamalarla Çin'in ekonomik büyümesine zarar vermeyi amaçlamadıklarına vurgu yaptı ve amacın Çin'in, özellikle askeri kullanımlarda, yapay zeka alanında atılımları tetikleyebilecek gelişmiş yarı iletkenlere erişimini engellemek olduğunu anlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu kapsamda, yapay zeka çiplerini Çin'e veya ambargo uygulanan diğer bölgelere ihraç etmek isteyen şirketlerin, ABD'ye bildirimde bulunması gerekecek.

BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu
BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu

Dünya

BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu

Macron bu mesajı verdi: Savunma, göç, enerji ve jeopolitik gibi ortak konularda Avrupa'nın yeniden birleşmesi gerek
Macron bu mesajı verdi: Savunma, göç, enerji ve jeopolitik gibi ortak konularda Avrupa'nın yeniden birleşmesi gerek

Dünya

Macron bu mesajı verdi: Savunma, göç, enerji ve jeopolitik gibi ortak konularda Avrupa'nın yeniden birleşmesi gerek

İsrail'den Türkiye'ye gelme kararı alan Filistinli Alakhras: Filistin ülkesi şimdi çok kötü, yemek yok, elektrik yok!
İsrail'den Türkiye'ye gelme kararı alan Filistinli Alakhras: Filistin ülkesi şimdi çok kötü, yemek yok, elektrik yok!

Dünya

İsrail'den Türkiye'ye gelme kararı alan Filistinli Alakhras: Filistin ülkesi şimdi çok kötü, yemek yok, elektrik yok!

Macron bu mesajı verdi: Savunma, göç, enerji ve jeopolitik gibi ortak konularda Avrupa'nın yeniden birleşmesi gerek
Macron bu mesajı verdi: Savunma, göç, enerji ve jeopolitik gibi ortak konularda Avrupa'nın yeniden birleşmesi gerek

Dünya

Macron bu mesajı verdi: Savunma, göç, enerji ve jeopolitik gibi ortak konularda Avrupa'nın yeniden birleşmesi gerek

Akaryakıt fiyatları değişti! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarında yeni zam kapıda! Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar
Akaryakıt fiyatları değişti! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarında yeni zam kapıda! Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar

Ekonomi

Akaryakıt fiyatları değişti! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarında yeni zam kapıda! Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar

Suudi Arabistan ile anlaşma sağlandı: Umre, hac ve diğer seyahatlerde elektronik vize! Bundan sonra böyle olacak
Suudi Arabistan ile anlaşma sağlandı: Umre, hac ve diğer seyahatlerde elektronik vize! Bundan sonra böyle olacak

Ekonomi

Suudi Arabistan ile anlaşma sağlandı: Umre, hac ve diğer seyahatlerde elektronik vize! Bundan sonra böyle olacak

{relation id:1796281 slug:'bae-ulkesi-1-sirada-forbes-acikladi-liderleri-listesinde-tamamini-solladi-suudi-arabistan-2-bu-hic-beklenmiyordu'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23