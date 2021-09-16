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Dünya ABD vazgeçmiyor! Yeni açıklama geldi: Türkiye'yi ikna etmek istiyoruz
Dünya

ABD vazgeçmiyor! Yeni açıklama geldi: Türkiye'yi ikna etmek istiyoruz

ABD'nin NATO Daimi Temsilciliği görevine aday gösterilen Julianne Smith, Türkiye'yi S-400'ler konusunda ikna etmek istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 15:21:00 -
ABD vazgeçmiyor! Yeni açıklama geldi: Türkiye'yi ikna etmek istiyoruz

ABD'nin NATO Daimi Temsilciliği görevine aday gösterilen Julianne Smith, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alınmasının kabul edilebilir olmadığı konusunda ikna etme çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

ABD Kongresi'nde konuşan Smith, Rusya'yla ilgili açıklamaları sırasında Türkiye'nin S-400 alımına da değindi.

Smith, Türkiye'ye 'zor sorular' yöneltmeye ve Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alınmasının kabul edilebilir olmadığı konusunda ikna etme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

'Rusya, NATO için ana askeri tehdit olmaya devam edecek'

Smith, öngörülebilir gelecekte Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik ana askeri tehdit olmaya devam edeceğini savundu.

ABD'li diplomat, "Rusya, Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik enbüyük jeopolitik tehdit olmaya devam ediyor ve öngörülebilir gelecekte ve tabii ki önümüzdeki on yılda NATO ittifakına yönelik en büyük askeri tehdit olmaya devam edecek" dedi.

Rus saldırganlığının devam ettiğini öne süren Smith, Rusya'yı eylemleri nedeniyle konvansiyonel imkanlar, NATO hava sahasına yönelik ihlaller, siber atak eylemlerinin söz konusu olup olmadığı konusunda hesap vermeye çağırmaları gerektiğini belirtti.

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Yorumlar

BK

parayı veren alır ama para karşılığında dahi satmayan sizlersiniz bizim olmasın ama sizin olsun yok öyle yağma
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