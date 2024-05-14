  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarihi imza! Türkiye topraklarından doğalgaz fışkıran ülke ile gaz konusunda anlaştı

Bakan Hakan Fidan: Netanyahu dünya için güvenlik sorunu

Fidan'dan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert cevap

Aziz Yıldırım, Mourinho ile anlaştı! Portekizli’nin maliyeti belli oldu! Ortalıkta dolaşan fiyatlardan çok ama çok farklı…

Milli Muharip Uçak Kaan'ın maliyeti belli oldu! Ortalıkta dolaşan satış fiyatları ise bu açıklamayla sil baştan olabilir

Yer: İstanbul Havalimanı! Bebek arabasından servet çıktı

Vatandaşlar 'gizemli sesi' Naci Görür'e sormuştu: Açıklama geldi!

Avrupa ülkesinin uykularını kaçıran gelişme! Böyle duyurdular: Türk SİHA'ları füzeleri ateşledi

Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Fransa ve Yunanistan işte bunu beklemiyordu! ABD, Türkiye'den satın alacak
Ekonomi ABD vatandaşları borç batağında
Ekonomi

ABD vatandaşları borç batağında

Yeniakit Publisher
2024-05-14 19:20:00 -
ABD vatandaşları borç batağında

ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 artarak 17,69 trilyon dolara çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,1 artarak 17,69 trilyon dolara ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, 184 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 640 milyar dolar arttı.

Konut kredisi borçları en büyük borç kalemi

Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi ilk çeyrekte 12,44 trilyon dolara yükseldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 190 milyar dolarlık artış kaydeden konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 398 milyar dolar arttı.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,61 trilyon dolarla otomobil kredileri, 1,59 trilyon dolarla öğrenci kredileri ve 1,12 trilyon dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde, kredi kartı borçları 14 milyar dolar ve öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 6 milyar dolar azaldı. Otomobil kredileri kaynaklı borçlar ise aynı dönemde 9 milyar dolar arttı.

Kaynak: AA

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23